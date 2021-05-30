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KARTAL SAHİLLERİ DENİZ SALYASINDAN TEMİZLENİYOR - Son Dakika

KARTAL SAHİLLERİ DENİZ SALYASINDAN TEMİZLENİYOR

30.05.2021 10:33

Kartal Belediyesi, son 3 aydır Marmara Denizi ve Kartal sahilini etkisi altına alan, adeta çevre felaketi haline dönüşen deniz salyasını temizlemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ortak bir çalışma başlattı.

Kartal Belediyesi, son 3 aydır Marmara Denizi ve Kartal sahilini etkisi altına alan, adeta çevre felaketi haline dönüşen deniz salyasını temizlemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ortak bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Kartal sahilinde bulunan deniz salyaları (müsilaj) temizlendi.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İBB ekipleri tarafından düzenlenen çalışmalar kapsamında, kıyı şeritlerini etkisi altına alan müsilaj, deniz yüzeyi temizleme tekneleri ile deniz üzerinden temizleniyor. Özellikle son 3 aydır Marmara Denizi'nin tamamına yayılan ve halk sağlığını tehdit edip balıkçılığı önleyen müsilaj, Kartal'da belediye ekipleri tarafından deniz süpürgesi ve amfibik araçların desteğiyle toplanıyor.

MÜSİLAJ NEDİR?

Deniz sularında bulunan ve faydalı organizma olan alglerin aşırı derecede çoğalmasıyla oluşan müsilaj, özellikle havaların ısınmasıyla çoğalmak için uygun ortam bularak artış göstermekte. Çoğalma sonrası koloni oluşturan algler, müsilaja neden olup deniz yüzeyine vurmaktadırlar. Yüzeye vuranların büyük kısmının ölmesi sonucu çevreye toksik madde ile kötü koku yaymaktadır.

"EN BÜYÜK SORUMLU BİZLERİZ"

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, küresel ısınmayla denizdeki mikroorganizmaların birleşmesi sonucunda deniz kusmasının meydana geldiğini belirterek, "Bu doğa olayının en büyük sorumlusu bizleriz. Biliyorsunuz ki müsilaj ile Marmara Denizi'nde balıkçılık da olumsuz etkilenmişti. İnsan denizi kirletmez, çevre ve denize duyarlı olursa çevremiz daha güzel, daha yaşanabilir olur.?

Türkmen, 'İnsanlar bu sayede rahatlıkla denize girip balığını yiyebilir. Ama biz kirlettiğimiz sürece doğa dengesini bozdu. Bu yüzden de kusmalar meydana geldi. Bu çalışmayı sahil bandında Dragos'tan tüm İstanbul alanına doğru Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirecek. Biz bunu tüm Kartal'da gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediyesinin araçlarıyla Kartal ekiplerimiz, Çevre Müdürlüğümüz ile ortaklaşa çalıştık' ifadelerini kullandı.

TABİATA SAYGI, AKLIN VİCDANIDIR

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars ise küresel ısınmanın deniz salyasının temel nedeni olduğunu ifade ederek 'Aslında bu her yıl görülen bir olay. Denizde planktonlar oluyor. Ancak küresel ısınmayla maalesef bu yıl deniz salyası adını verdiğimiz denizde yaşayan mikroorganizmaların fazlalığıyla ortaya çıkardığı organik bileşiklerin suyla şişmesi sonucunda ortaya çıkan bir görüntü aslında. Küresel ısınma ve insanın etkisi bu olayda büyük. Biz biliyoruz ki su yoksa hayat da yok. Denizler bu yüzden çok önemlidir" dedi.

Kars, 'Beklediğimiz tablo şu ki bir ay içinde sıcaklık arttığında bu görüntünün ortadan kalkması. Bu çalışmanın kesinlikle işe yarayacağını düşünüyorum. Ama bu tekrar olmayacağı anlamına gelmiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var; 'Tabiata saygı, aklın vicdanıdır'. Bununla insanlara seslenmek istiyorum. Su, deniz, yeşil bunlar bizim doğal yaşamımız. Yani biz evrene nasıl etki yaparsak o da bize öyle tepki verir. O yüzden biz de çevre ve doğa konusunda duyarlılığımızı artırmalıyız' diye konuştu.

KARTAL SAHİLLERİ DENİZ SALYASINDAN TEMİZLENİYOR
KARTAL SAHİLLERİ DENİZ SALYASINDAN TEMİZLENİYOR
KARTAL SAHİLLERİ DENİZ SALYASINDAN TEMİZLENİYOR
KARTAL SAHİLLERİ DENİZ SALYASINDAN TEMİZLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi, Marmara Denizi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL SAHİLLERİ DENİZ SALYASINDAN TEMİZLENİYOR - Son Dakika


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