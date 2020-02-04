KARTAL SAHİLYOLU'NDA HALK OTOBÜSÜ DURAĞA DALDI: 3'Ü AĞIR 5 YARALI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel KARTAL SAHİLYOLU'NDA HALK OTOBÜSÜ DURAĞA DALDI: 3'Ü AĞIR 5 YARALI (1) - Son Dakika

KARTAL SAHİLYOLU'NDA HALK OTOBÜSÜ DURAĞA DALDI: 3'Ü AĞIR 5 YARALI (1)

6 saat önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA Kartal Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı.

KARTAL SAHİLYOLU'NDA HALK OTOBÜSÜ DURAĞA DALDI: 3'Ü AĞIR 5 YARALI (1), System.String[]

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Kartal Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı. Kazada Kartal İDO Otobüs Durağı'nda bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Ambulanstan görüntü

-Kaza yapan otobüs

- Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması

-Detaylar


Kartal, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:52 Kaynak: DHA
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