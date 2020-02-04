KARTAL SAHİLYOLU'NDA HALK OTOBÜSÜ DURAĞA DALDI: 3'Ü AĞIR 5 YARALI (1) - Son Dakika

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KARTAL SAHİLYOLU'NDA HALK OTOBÜSÜ DURAĞA DALDI: 3'Ü AĞIR 5 YARALI (1)
6 saat önce
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA Kartal Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:52 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
Kartal Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı. Kazada Kartal İDO Otobüs Durağı'nda bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.
Görüntü dökümü:
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-Ambulanstan görüntü
-Kaza yapan otobüs
- Polis
ve itfaiye ekiplerinin çalışması
-Detaylar
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