Kartal sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı 3'ü ağır 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı 3'ü ağır 5 yaralı - Son Dakika

Kartal sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı 3'ü ağır 5 yaralı

6 saat önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAKartal Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Kartal Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı. Kazada Kartal İDO Otobüs Durağı'nda bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

Kartal sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı 3'ü ağır 5 yaralı

Kadıköy, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:55 Kaynak: DHA
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