Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır 5 yaralı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır 5 yaralı (1) - Son Dakika

Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır 5 yaralı (1)

6 saat önce

KARTAL Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı.

Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır 5 yaralı (1), System.String[]
KARTAL Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı. Kazada Kartal İDO Otobüs Durağı'nda bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.


- İstanbul
Kadıköy, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:58 Kaynak: DHA
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