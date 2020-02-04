KARTAL SAHİLYOLU'NDA HALK OTOBÜSÜ DURAĞA DALDI: 3'Ü AĞIR, 5 YARALI (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel KARTAL SAHİLYOLU'NDA HALK OTOBÜSÜ DURAĞA DALDI: 3'Ü AĞIR, 5 YARALI (2) - Son Dakika

KARTAL SAHİLYOLU'NDA HALK OTOBÜSÜ DURAĞA DALDI: 3'Ü AĞIR, 5 YARALI (2)

6 saat önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAKartal Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı.

KARTAL SAHİLYOLU'NDA HALK OTOBÜSÜ DURAĞA DALDI: 3'Ü AĞIR, 5 YARALI (2), System.String[]

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Kartal Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı. Kazada Kartal İDO Otobüs Durağı'nda bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Kaza saat 06.15 sıralarında

Kordonboyu mevkiinde Kartal Sahilyolu'ndaki İDO Otobüs Durağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü otobüs durağına daldı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsün altında kalan vatandaşlar olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. çevredeki vatandaşlar ve Kartal itfaiyesi ekipleri birlikte çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri otobüs şoförü Memduh P.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Çevredeki vatandaşlar kazanın, şoförün cep telefonla konuştuğu sırada meydana geldiğini iddia ettiler. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Ambulanstan görüntü

-Kaza yapan otobüs

-Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması

-Detaylar


Kadıköy, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:36 Kaynak: DHA
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