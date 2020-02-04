Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır, 5 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır, 5 yaralı (2) - Son Dakika

Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır, 5 yaralı (2)

50 dakika önce

KARTAL Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı.

Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır, 5 yaralı (2), System.String[]
KARTAL Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı. Kazada Kartal İDO Otobüs Durağı'nda bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Kaza saat 06.15 sıralarında Kordonboyu mevkiinde Kartal Sahilyolu'ndaki İDO İotobüs durağında meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü otobüs durağına daldı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsün altında kalan vatandaşlar olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. çevredeki vatandaşlar ve Kartal itfaiyesi ekipleri birlikte çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri otobüs şoförü Memduh P.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Çevredeki vatandaşlar kazanın, şoförün cep telefonla konuştuğu sırada meydana geldiğini iddia ettiler. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Kadıköy, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:43 Kaynak: DHA
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