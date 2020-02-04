KARTAL SAHİLYOLU'NDA HALK OTOBÜSÜ DURAĞA DALDI: 3'Ü AĞIR, 5 YARALI (3) - Son Dakika

Kartal Sahilyolu Kadıköy istikametinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı iki katlı halk otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak durağa daldı. Kazada durakta bekleyen 5 yolcu yaralandı.

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Şoför, üstü kirli diye otobüsten kovduğu çocuk için kendisine tepki gösteren yolcuyu darp etti