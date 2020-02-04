Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır, 5 yaralı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır, 5 yaralı (3) - Son Dakika

Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır, 5 yaralı (3)

6 saat önce

KARTAL Sahilyolu Kadıköy istikametinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iki katlı halk otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak durağa daldı.

Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır, 5 yaralı (3), System.String[]

KARTAL Sahilyolu Kadıköy istikametinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iki katlı halk otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak durağa daldı. Kazada durakta bekleyen 3 yolcu ile otobüsteki 2 yolcu kişi yaralandı.

Kaza saat 06.15 sıralarında Kartal Sahilyolu Kartal İDO Otobüs Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Memduh Polat yönetimindeki 252 sefer sayılı Kartal- Mecidiyeköy seferini yapan iki katlı Özel Halk Otobüsü yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak durağa daldı. Durakta bekleyen 3 yolcu otobüsün altında kalırken, otobüste bulunan yolculardan 2'si hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsün altındaki vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaşlar çevre hastanelere kaldırılırken durakta bekleyen 3 yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde tek şerit trafiğe kapatıldı. Trafik akışı sol şeritten sağlandı.

TELEFONLA KONUŞUYORDU İDDİASIOlayın görgü tanığı "Ben burada yürürken otobüs durağa vurdu. Bir tane genç, bir kadın, iki adam takla attılar. Biz müdahale ettik. Otobüs şoförü telefonla konuşuyordu. Yaralıları otobüsün altından çıkarttık. Kadının durumu kötüydü. Otobüs çok süratli çarptı durağa. Telefona dalmıştı bilinç dışı vurdu durağa. Feci bir kaza oldu." dedi. Başka bir görgü tanığı Veli Zülfikar "Gürültü oldu bir anda koştum geldim. Zaten olay bitmişti.  Durağa aniden daldı şoför. Yaralılar vardı. İtfaiye ve ambulans geldi. Yaralıların durumları pek iyi değildi. Ambulanslar yaralıları alıp hastaneye götürdü. Otobüste yolcu vardı." ifadelerini kullandı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:38 Kaynak: DHA
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