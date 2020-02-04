Kartal sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı 3'ü ağır, 5 yaralı - Son Dakika

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Kartal sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı 3'ü ağır, 5 yaralı
6 saat önce
KARTAL SAHİLYOLU'NDA HALK OTOBÜSÜ DURAĞA DALDI 3'Ü AĞIR, 5 YARALI (4) (Gündüz görüntüsü)
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:15 Kaynak: DHA
İSTANBUL -KARTAL SAHİLYOLU'NDA HALK OTOBÜSÜ DURAĞA DALDI 3'Ü AĞIR, 5 YARALI (4) (Gündüz görüntüsü)
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