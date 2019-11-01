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Kartal seri peşinde

6 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçı kazanarak derbi galibiyetini taçlandırmak istiyor.

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Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçı kazanarak derbi galibiyetini taçlandırmak istiyor. Siyah-beyazlılarda cezalı olan Caner ve sakat olan Dorukhan forma giyemeyecek. Burak Yılmaz'ım durumu ise bugün belli olacak.


Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup ederek puanını 12 yapan ve liderle arasındaki puan farkını 6'ya indirerek moral kazanan Beşiktaş, Antalya deplasmanında kazanarak derbi galibiyetini taçlandırmak istiyor. Siyah-beyazlı ekipte bu maç öncesinde sakatlardan da güzel haber geldi. Galatasaray derbisinde sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan isimlerden Victor Ruiz, Douglas ve Kevin N'Koudou, Antalyaspor mücadelesinde forma giyebilecek durumda. Deplasmanda oynanacak olan mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekipteki eksik isimler sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz ve cezalı durumdaki Caner Erkin. Burak Yılmaz'ın durumu ise bugün netlik kazanacak.


Antalya ile 54. randevu


Antalyaspor ile 54. maçına çıkacak olan Beşiktaş, bugüne kadar rakibiyle karşılaştığı 53 maçta 37 galibiyet elde etti. 9 karşılaşmanın berabere bittiği bu mücadelelerde Antalyaspor 7 kaz sahadan galibiyetle ayrıldı. Antalya'da oynanan maçlarda da Beşiktaş'ın rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 26 maçta Beşiktaş 15 galibiyet elde ederken, Antalyaspor 5 kez kazandı. 6 maç da berabere bitti. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek Beşiktaş Park'taki ilk yenilgisini tattıran Antalyaspor, sezonun ikinci yarısında sahasında oynanan maçı ise farklı kaybetti. Beşiktaş geçen yıl rakibini bu sahada 6-2 devirmeyi başarmıştı. Ligde üst üste Gençlerbirliği ve Sivasspor'a mağlup olan Antalyaspor, Beşiktaş maçı öncesinde Ziraat Türkiye Kupası'nda boy gösterdi. Niğde Anadolu ile deplasmanda karşılaşan kırmızı-beyazlılar, 90 dakikası ve uzatmaları beraberlikle sonuçlanan maçta rakibini penaltılarla geçerek tur atlamayı başardı. Beşiktaş ise hafta içini maç yapmadan geçirdi. Antalya Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak olan mücadelenin hakemliğini Cüneyt Çakur yapacak. Bahattin Duran ve Mustafa Emre Eyisoy ise yardımcı hakem olarak görev alacak. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:07 Kaynak: İHA
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