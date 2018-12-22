Son Dakika Haberleri: Kartal Şokta: İlk Yarıda 2 Gol

Kartal Şokta: İlk Yarıda 2 Gol

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Kartal Şokta: İlk Yarıda 2 Gol, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı frikiği kullanan Ljajic'in şutunu kaleci Ramazan oyun alanı içine çeldi. Dönen top Dorukhan'ın hamlesiyle ağlara gitti. Ancak gol öncesi top Dorukhan'ın eline çarptığı için VAR kararıyla iptal edildi. 11. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Diagne'nin göğsüyle indirdiği topu Gökhan Gönül uzaklaştırmaya çalışırken, ceza sahası dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Sadiku'nun sert vuruşu filelerle buluştu. 1-0 16. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Trezeguet'in şutunda Karius gole izin vermedi. 19. dakikada sağ kanattan Popov'un ortasında arka direkte Diagne'nin kafa vuruşu filelere gitse de gol kararı VAR ile iptal edildi. 31.dakikada Diagne'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Koita'nın çaprazdan yaptığı sert vuruş auta çıktı. 40. dakikada sol çaprazda topla buluşan Trezeguet'in sert şutunda Karius, köşeye giden topu kornere çeldi. 45+1. dakikada sağ kanattan Koita'nın ortasında Karius'un uzaklaştırmaya çalıştığı top yine Koita'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ortasında Diagne meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0

KÜNYE

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xxx, Veysel xxx, Youssef xxx, Veigneau xx, Sa xxx, Sadiku xxxx, Koita xx, Pavelka xx, Trezeguet xxx, Diagne xxx Yedekler: Eray, Eduok, Tarkan, Mustafa Ethem, Hakan, Onur, Özgür Teknik Direktör: Mustafa Denizli Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xx, Vida xx, Necip x, Adriano x (Fatih dk. 45+1 '), Atiba x, Dorukhan ' (Babel dk. 5 x), Medel xx, Lens xx, Ljajic xx, Mustafa x Yedekler: Tolga, Quaresma, Oğuzhan, Güven, Gökhan, Larin, Utku Teknik Direktör: Şenol Güneş Goller: Sadiku (dk. 11), Diagne (dk. 45+1) (Kasımpaşa) Sarı kartlar: Diagne, Pavelka (Kasımpaşa), Adriano, Vida (Beşiktaş)

(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:16 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı Son Dakika! Beşiktaş Deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 Mağlup Oldu

Medipol Başakşehir, Alanyaspor Engeline Takıldı: 1-1 Alanyasporlu Taraftarlar, Başakşehir Maçında Arda Turan'ı Islıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:07:53. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal Şokta: İlk Yarıda 2 Gol
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]