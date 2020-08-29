KARTAL'TA BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI ÖLDÜREN KİŞİ İNTİHAR ETTİ - 2 - Son Dakika

KARTAL'TA BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI ÖLDÜREN KİŞİ İNTİHAR ETTİ - 2

KARTAL'da birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Arzu Gül Komekova'yı (35) tabancayla öldüren Necati Yılmaz (51), aynı silahla intihar etti.

KARTAL'TA BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI ÖLDÜREN KİŞİ İNTİHAR ETTİ - 2, System.String[]

KARTAL'da birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Arzu Gül Komekova'yı (35) tabancayla öldüren Necati Yılmaz (51), aynı silahla intihar etti.

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Yukarı Mahallesi Harman Sokak'taki üç katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, Necati Yılmaz, birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Arzu Gül Komekova'yı tabanca ile iki el ateş ederek öldürdü. Necati Yılmaz, ardından aynı tabancayı kendi kafasına dayayarak ateş etti.

OĞLU KAMERADAN GÖRDÜ, EVE KOŞTUAkşam saatlerinde babasından haber alamayan oğlu, cep telefonundan evdeki güvenlik kamerasını açtı. Kamerada babasının yerde yattığını gören oğlu, bir arkadaşıyla birlikte eve geldi. Arkadan kilitli olan çelik kapı açılmayınca polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi çilingir yardımıyla kapıyı açarak daireye girdi. Ekipler, Necati Yılmaz ve Arzu Gül Komekova'yı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası, polis ekipleri evde ve sokakta güvenlik önlemi aldı. Olay yeri ekibi ise bir taraftan güvenlik kamerasını incelemeye alırken, bir yandan da delil topladı. Yılmaz'ın Komekova'yı öldürdüğü ve intihar ettiği tabancaya da el konuldu. İncelemelerin tamamlanmasının sonrası cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİOlayı duyarak adrese gelen Necati Yılmaz'ın yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Yılmaz'ın yakınları komşuları tarafından güçlükle sakinleştirildi."ÜÇ EL SİLAH SESİ DUYDUM AMA NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"Yılmaz'ın komşularından Burak Parlak, olayla ilgili, "Bir saat önce silah sesi duyduk, sonra ambulans geldi. Ne olduğunu bilmiyorum. Üç el silah sesi duydum" diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Necati Yılmaz, Türkmenistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 04:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL'TA BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI ÖLDÜREN KİŞİ İNTİHAR ETTİ - 2 - Son Dakika

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