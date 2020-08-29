Kartal'ta birlikte yaşadığı kadını öldüren kişi intihar etti - 2 - Son Dakika

KARTAL'da birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Arzu Gül Komekova'yı (35) tabancayla öldüren Necati Yılmaz (51), aynı silahla intihar etti.

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Yukarı Mahallesi Harman Sokak'taki üç katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, Necati Yılmaz, birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Arzu Gül Komekova'yı tabanca ile iki el ateş ederek öldürdü. Necati Yılmaz, ardından aynı tabancayı kendi kafasına dayayarak ateş etti.