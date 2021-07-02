Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak

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Yeşilçam sinemasının usta isimlerinden olan ünlü oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti. Tibet'in cenaze detayları ise belli oldu.

"İSTEĞİ ÜZERİNE ÖZEL BİR TÖREN YAPILMAYACAK"

Ünlü oyuncu için yarın öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlenecek. Cenaze namazı detaylarını sosyal medyasından paylaşan oyuncu Civan Canova, "Kartal Tibet için, gerek pandemi nedeniyle gerekse kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmayacaktır.

YARIN DEFNEDİLECEK

Naaşı; yarın, 3 Temmuz Cumartesi günü, öğle namazını müteakip Zincirlikuyu caminden kalkacak, aynı yerdeki kabrine defnedilecektir. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.