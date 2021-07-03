Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlanıyor! Sevenleri, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusunu yalnız bırakmadı

Yeşilçam sinemasının usta isimlerinden olan ünlü oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncu için bugün öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde namaz kılındı. Tabutunun önündeki fotoğrafının altındaki "Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı" yazısı dikkat çekti.

HAYRANLARI DA TÖRENE KATILDI

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Hülya Koçyiğit, Nuri Alço, Kartal Tibet'in eşi Gündüz Tibet, oğlu Kanat Tibet, kızı Kumru Tibet, çok sayıda ünlü isim ve hayranları katıldı.

"ÖNEMLİ SANATÇILARIMIZI MAALESEF KAYBEDİYORUZ"

Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Bakan Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyasının en önemli sanatçılarından biri maalesef kaybettik. Kartal Tibet sanatçı olarak örnek bir karakterdi. Hepimizin hafızalarında yer etmiş çok önemli karakterlere hayat vermiştir. Bizlere düşen sanatçımızın isminin kalıcı hala gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Örnek sanatçılarımızı maalesef birer birer kaybediyoruz. Önemli olan onların yerine onların anısını yaşatarak yeni sanatçılarımızı sanat dünyasına kazandırmak. Allah rahmet diliyorum. Ailesine sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.

HÜLYA KOÇYİĞİT: O FİLMLER SONSUZA DEK YAŞAYACAK

Törene katılan Hülya Koçyiğit ise "Her şeyden önce bu büyük sanatçıya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Siz Türk halkının temsilcisiniz. Sanatçılar yaşarken değil her zaman eserleriyle anılmalı. Onun bize armağan ettiği çok güzel filmler var. O filmlerle sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum" diye konuştu.

KENDİ ARZUSU ÜZERİNE TÖREN YAPILMADI

Cenaze namazı detaylarını sosyal medyasından paylaşan oyuncu Civan Canova, "Kartal Tibet için, gerek pandemi nedeniyle gerekse kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmayacaktır. Naaşı; yarın, 3 Temmuz Cumartesi günü, öğle namazını müteakip Zincirlikuyu caminden kalkacak, aynı yerdeki kabrine defnedilecektir. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullanmıştı.

KARTAL TİBET KİMDİR?

Ankara'da 1938'de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Oynadığı ve yönettiği filmleri Yeşilçam'ın klasikleri arasına giren usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Tibet, 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında yer aldı.

"Karaoğlan" filmiyle sinemaya adım atan Kartal Tibet, daha sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ın sinema versiyonlarında, "Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" gibi birçok melodramda, "Zambaklar Açarken", "Çalıkuşu" gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde ve tarihi filmlerdeki rol aldığı karakterlerle beğeniyle izlendi.

İşte usta oyuncunun cenazesinden kareler: