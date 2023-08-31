Kartal tur peşinde! Beşiktaş-Dinamo Kiev maçında ilk 11\'ler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

KARTAL AVANTAJLI DÖNDÜ

Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak ve Avrupa'nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele etmeye hak kazanacak.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy karşılaşmada görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Amartey'in forma giyemeyeceği mücadelede Masuaku'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar

Dinamo Kiev; Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Voloshyn, Vanat, Buyalskiy





BEŞİKTAŞ KAYBETMİYOR

Beşiktaş'ın Avrupa'da yenilgisi yok. Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı.