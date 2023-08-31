UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
KARTAL AVANTAJLI DÖNDÜ
Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak ve Avrupa'nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele etmeye hak kazanacak.
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy karşılaşmada görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Amartey'in forma giyemeyeceği mücadelede Masuaku'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
Beşiktaş; Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar
Dinamo Kiev; Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Voloshyn, Vanat, Buyalskiy
Beşiktaş'ın Avrupa'da yenilgisi yok. Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı.
Son Dakika › Futbol › Kartal tur peşinde! Beşiktaş-Dinamo Kiev maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika