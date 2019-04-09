Kartal ve Kadıköy'de Bazı Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma
1 saat önce
Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - KARTAL ve Kadıköy'de bazı sandık görevlilerinin şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:25 Kaynak: DHA
Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA
- KARTAL ve Kadıköy
'de bazı sandık görevlilerinin şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şikayete konu sandıklarda görev alan kişilerin kimlik bilgileri istendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
, Kartal
ve Kadıköy ilçe seçim kurullarında görevli kişilerin 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimler sırasında sandıklarda usulsüzlük yapıldığına ilişkin şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık
tarafından, "Görevi kötüye kullanma" ve Seçim Kanunu'nun 164. maddesinde düzenlenen, "Oy verme sonucuna tesir edecek haller" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, şikayete konu sandıklarda görev alan kişilerin kimlik bilgilerini istendi.
ÖSYM Eski Başkanı Demir'in Gözaltı Fotoğrafları Ortaya Çıktı
İzmir İçin Sarı Alarm! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı
Hayat Hikayesiyle Yürek Dağlayan Minik Furkan, Hayırseverlerden Yardım Bekliyor
Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı