Son dakika... Kartal ve Pendik'te uyuşturucu serasına çevrilen villalara operasyon kamerada - Son Dakika

Kartal ve Pendik 'te uyuşturucu serasına çevrilen villalara yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerle yüklü miktarda paranın ele geçirildiği operasyon anları kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik ve Kartal ilçelerinde bulunan adreslerde uyuşturucu üretildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, adreslere operasyon düzenledi. İçi uyuşturucu serasına çevrilmiş 3 katlı kiralık villalara yapılan operasyonda 200 kilogram skunk, bitki yetiştirilmesine yarayan sera malzemeleri, yüklü miktarda para ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Yapılan operasyonda, 2 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon anları kameralara da yansıdı.

- İstanbul