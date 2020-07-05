Kartal yavruları yuvalarında böyle görüntülendi - Son Dakika

Kartal yavruları yuvalarında böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yumurtadan kısa bir süre önce çıkan kartal yavruları yuvalarında görüntülendi.

Refahiye ilçesi yaylalarında doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, çalılıklar arasından gelen kuş sesi üzerine ne olduğunu merak etti. Çalılıklara yaklaşan ve bu anları cep telefonuyla da kaydeden vatandaş, kartal yavrularıyla karşılaştı. 3 adet kartal yavrusunu yuvalarında görüntüleyen vatandaş kuşlara rahatsızlık vermeden merakını gidererek oradan ayrıldı.