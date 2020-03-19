Son Dakika › Spor › Kartal Yuvası mağazaları kapandı - Son Dakika Spor
Kartal Yuvası mağazaları kapandı
7 saat önce
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, internet satışlarının devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Kartal Yuvası mağazaları, taraftarlarımız ile çalışanlarımızın tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmaları...
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, internet satışlarının devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Kartal Yuvası mağazaları, taraftarlarımız ile çalışanlarımızın tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmaları amacıyla geçici olarak kapatılmıştır. Taraftarlarımızın Kartal Yuvası'na www.kartalyuvasi.com.tr adresinden ulaşabileceklerini hatırlatır, mağazalarımızın kapalı olacağı dönemde çalışanlarımızın haklarının korunacağının bilinmesini isteriz. Koronavirüs salgınının en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni eder, sağlıklı günler dileriz."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:50
Son Dakika İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi