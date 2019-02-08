Kartal Yuvası"Nda Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı (2)
35 dakika önce
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHABeşiktaş'ın resmi ürünlerini satan "Kartal Yuvası" adlı mağazada silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul
DHA Beşiktaş
'ın resmi ürünlerini satan "Kartal
Yuvası" adlı mağazada silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.
Olay saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş'taki mağazaya gelen bir kişi silahla ateş açtı. Çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken saldırgan polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri mağazada incelemelerde bulundu. Ürünlere isabet edem tüfek saçmaları tek tek toplandı.
Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Polisin görüntüsü
-Olay yeri inceleme ekiplerinin delil tespit çalışmaları
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:39 Kaynak: DHA
Kartal Yuvası"Nda Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı (2) (Aktüel)
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