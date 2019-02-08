Son Dakika Haberleri: Kartal Yuvası"Nda Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı (2) (Aktüel)

Kartal Yuvası"Nda Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı (2) (Aktüel)

26 dakika önce

BEŞİKTAŞ'ın resmi ürünlerini satan "Kartal Yuvası" adlı mağazada silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.

Kartal Yuvası
BEŞİKTAŞ'ın resmi ürünlerini satan "Kartal Yuvası" adlı mağazada silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.

Olay saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş'taki mağazaya gelen bir kişi silahla ateş açtı. Çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken saldırgan polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri mağazada incelemelerde bulundu. Ürünlere isabet edem tüfek saçmaları tek tek toplandı. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:47 Kaynak: DHA

Polis, Beşiktaş, Kartal, Güncel
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