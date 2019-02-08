Son Dakika Haberleri: Kartal Yuvasında Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı

Kartal Yuvasında Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı

38 dakika önce

İstanbul - "KARTAL YUVASI"NDA ATEŞ EDEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI (aktüel görüntü)Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHABeşiktaş'ın resmi ürünlerini satan "Kartal Yuvası" adlı mağazada silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.

İstanbul - "KARTAL YUVASI"NDA ATEŞ EDEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI (aktüel görüntü)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA

Beşiktaş'ın resmi ürünlerini satan "Kartal Yuvası" adlı mağazada silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.

Olay saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş'taki mağazaya gelen bir kişi silahla ateş açtı. Çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken saldırgan polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:33 Kaynak: DHA

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