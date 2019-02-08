Kartal Yuvasında Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı
38 dakika önce
İstanbul - "KARTAL YUVASI"NDA ATEŞ EDEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI (aktüel görüntü)Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHABeşiktaş'ın resmi ürünlerini satan "Kartal Yuvası" adlı mağazada silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.
İstanbul
- "KARTAL YUVASI"NDA ATEŞ EDEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI (aktüel görüntü)
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA Beşiktaş
'ın resmi ürünlerini satan "Kartal
Yuvası" adlı mağazada silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.
Olay saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş'taki mağazaya gelen bir kişi silahla ateş açtı. Çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken saldırgan polis merkezine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:33 Kaynak: DHA
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