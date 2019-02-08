Kartal Yuvasında Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı
27 dakika önce
İstanbul - KARTAL YUVASINDA ATEŞ EDEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI (aktüel görüntü 2)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- KARTAL YUVASINDA ATEŞ EDEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI (aktüel görüntü 2)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:46 Kaynak: DHA
Kartal Yuvası"Nda Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı (2) (Aktüel)
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