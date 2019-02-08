Son Dakika Haberleri: Kartal Yuvasında Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı

Kartal Yuvasında Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı

27 dakika önce

İstanbul - KARTAL YUVASINDA ATEŞ EDEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI (aktüel görüntü 2)(Tür: İstanbul)

İstanbul - KARTAL YUVASINDA ATEŞ EDEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI (aktüel görüntü 2)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:46 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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