Kartal Zabıtası sokak işgallerine geçit vermiyor

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent sakinlerinin yoğun olarak kullandığı cadde sokak ve kaldırımları işgal eden seyyar satıcılara yönelik denetim ve kontrollerini sıklaştırdı.



Kartal Belediyesi sınırları dahilinde faaliyet gösteren, teşhir ve ticari amaçlı malzemeleri iş yerlerinin önüne koymak sureti ile vatandaşların geliş geçişini engelleyen 317 adet müessesenin işgali kaldırıldı. İşgalini kaldırmamakta ısrar eden veya kaldırmayan 32 esnaf hakkında 5326 sayılı kabahatler kanununun gereği idari yaptırım tazmin edilerek 4 bin 896 TL para cezası kesildi.



İlçede 7'den 70'e her bir bireyin, her bir canlının sağlık, huzur ve güvenliğinin Kartal Belediyesi Zabıtası'na emanet olduğunu söyleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kentimizi güzelleştirmeye yönelik çalışmalarımızı; sokak hayvanları, genci yaşlısı, özel bakıma ihtiyaç duyan bireyi, çoluğu çocuğu, yeşil alanlarıyla kısacası kenti kent yapan tüm unsurlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken Zabıta Müdürlüğü personelimizin çalışmaları da bizim önümüzü açıyor. Ekiplerimizin ilçemizin huzurunu ve kent dokusunu korumaya yönelik düzenli olarak yaptığı çalışmalardan biri de seyyar satıcılara yönelik denetim ve kontrolleri oluşturuyor. Zabıta ekiplerimiz, Kartallı komşularımızın yoğun olarak kullandığı cadde sokak ve kaldırımları işgal eden seyyar satıcılara yönelik denetim ve kontrollerini sıkılaştırdı. Çocuklarımız okula giderken, siz fırından eve ekmek götürürken, Pazar alışverişlerinizde hemen her yerde Kartal Belediyesi Zabıta ekipleri görev başında. Çocuklarımızın güvenliği ve sağlığı sizlerin de huzuru Kartal Zabıtası'na emanet" dedi. - İSTANBUL