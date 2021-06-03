Kartal'da, Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Türkiye genelinde uygulanmaya başlayan kademeli normalleşme süreciyle Kartal'da denetimler artırıldı.

Kartal Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin yayılımını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında kademeli normalleşme ile açılan lokanta, kafe ve restoranların yeniden hizmete girmesiyle birlikte zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde işyerlerinin ve vatandaşların maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara ne derecede uydukları tespit edildi. İşyerleri eksiklikler konusunda uyarılarak gerekli tedbirleri alınması istendi.

Denetimlerin ve kısıtlamaların halk sağlığının korunması için yapıldığını hatırlatan Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ortak kullanım alanlarında vatandaşların temas edebileceği bölümlerin dezenfekte edilmesi konusunda uyarılarda bulunarak, tek kullanımlık ürünlerin tedarik edilmesini istedi.

İşyerlerindeki dezenfektanlar kontrol edilirken, masalar arasında yeterli mesafe bırakılması konusunda da denetlemeler yapıldı.

Zabıta ekipleri maske, mesafe ve ateş ölçümü konusunda işyeri sahipleriyle çalışanlara uyarılarda bulundu.