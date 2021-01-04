Kartal zirveye kanat çırptı

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ligde tam 81 hafta sonra liderliğe yükseldi. Siyah-beyazlılar en son 2018-2019 sezonunun 2. haftasında liderlik koltuğuna oturmuştu.

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, oldukça zorlu geçen karşılaşmayı N'Koudou ve Hasic'in golleriyle 2-0 kazanmayı başardı. 89. dakikada N'Koudou'nun penaltıdan attığı golle öne geçen siyah-beyazlılar, 90+6. dakikada Hasic'le farkı 2'ye çıkardı. Bu sonuçla ligde puanını 31'e yükselten Beşiktaş, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu. Ligin ilk 8 haftasında topladığı 10 puanla 11. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, sonrasında çıktığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgi alarak toplamda 21 puan topladı ve zirveye yükseldi. Süper Lig'de en son 2018-2019 sezonunun 2. haftasında liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, tam 81 hafta sonra yeniden zirvede yer aldı.

Sezon başında defansif olarak büyük problemler yaşayan Beşiktaş, bu anlamda da kendisini toparladı. Ligin ilk 9 haftasında yalnızca Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmada kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, son 6 mücadelenin ise 5'inde gol yemedi. 3-0'lık Kasımpaşa galibiyetinin ardından Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, bu maçın ardından boy gösterdiği 4 karşılaşmayı da gol yemeden kazandı. BB Erzurumspor'u 4-0, Ankaragücü'nü 1-0 ve Sivasspor'u 3-0 yenen Beşiktaş, dün oynanan karşılaşmada da Kayserispor'u deplasmanda 2-0'la geçerek üst üste 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve rakiplerine gol şansı vermedi.

-İHA-