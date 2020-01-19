Kartal zirveye tutunamadı - Son Dakika
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Kartal zirveye tutunamadı

6 saat önce

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, aldığı bu sonuçla zirvenin 10 puan gerisine düştü.

Kartal zirveye tutunamadı, System.String[]

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, aldığı bu sonuçla zirvenin 10 puan gerisine düştü.


Süper Lig'de ikinci yarının açılış haftasında lider Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, taraftarı önünde 2-1 mağlup olarak zirvenin 10 puan gerisinde kaldı. Siyah-beyazlılar, zirve yarışındaki rakiplerinin hata yapmadığı haftayı puansız kapatarak 7. sıraya geriledi. Zorlu karşılaşma öncesinde tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapan ve kazanması halinde liderle arasındaki puan farkını 4'e indirecek olan Beşiktaş, kritik maçta ilk yarıda yediği gollerle 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. - İSTANBUL

Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:58 Kaynak: İHA
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