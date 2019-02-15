Kartal Zorlu Virajı 3 Puanla Döndü

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş
deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor
'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 17. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yükselen Murat Akça
kafayla vuruşunu yaptı top auta çıktı. 31. dakikada sağ kanattan içeri giren Burak pasını altı pas içerisindeki Adem'e aktardı. Dönerek vuruşunu yapan Adem'in şutunu Ertaç çıkarttı, dönen topu savunma uzaklaştırdı. 34. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yükselen Dorukhan kafayla dokundu top direğe çarparak auta çıktı. 38. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Adem Ljajıc topu düzeltip şutunu çekti meşin yuvarlağı Ertaç auta çeldi. 45. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Güven kaleyi yokladı, top az farkla auta çıktı. 46. dakikada Caner'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak vuruşunu yaptı top kaleci Ertaç'ta kaldı. 48. dakikada Burak'la verkaç yapan Adem Ljajic
kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra yerden vurdu topu Ertaç kornere çeldi. 50. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Dorukhan topu arkaya sektirdi Atıba önüne düşen topu ağlara gönderdi. 0-1 53. dakikada sol kanatta gelişen Beşiktaş atağında rakibinden sıyrılan Lens ceza sahası dışındaki Adem'i gördü onun vuruşunda top auta çıktı. 64. dakikada Burak ceza sahasına girer girmez pasını müsait durumdaki Lens'e aktardı Lens'in vuruşunu kaleci Ertaç çıkarttı. 65. dakikada gönderilen uzun pasta ceza sahası dışında topla buluşan Ömer yerden vuruşunu yaptı top kalecinin sağından ağlara gitti. 1-1 71. dakikada Caner'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Adem Ljajic vuruşunu yaptı top ağlarla buluştu. 1-2 90. dakikada Quaresma
'nın ortasında Kagawa kafayla dokundu top auta gitti.
Stat: Malatya Stadyumu Hakemler: Cüneyt Çakır
xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun
xx Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Chebake xx, Mina xx, Murat Akça x (Mustafa Akbaş
dk. 72 x), Bülent xx, Donald xx, Murat Yıldırım
x (Ahmed Ildız dk. 56 x), Aleksic xx, Guilherme x (Barış Alıcı dk. 79 x), Ömer xxc, Adem x Yedekler: Abdulsamed, Eren, Sincere, Erkan, Robin Teknik Direktör: Erol Bulut Beşiktaş: Karius xx, Atiba xxx Mırın xx, Lens x (Quaresma dk. 68 xx), Güven xx (Kagawa dk. 62 x), Adem Ljajic xxx (Mustafa dk. 89 ?), Vida xxx, Dorukhan xxx, Burak xx, Gökhan xxx, Caner xxx Yedekler: Utku, Adriano, Medel, Roco, Necip, Muhayer, Larin Teknik Direktör: Şenol Güneş Goller: Atiba (dk. 50), Adem Ljajic (dk. 71) (Beşiktaş), Ömer (dk. 65) (Evkur Yeni Malatyaspor ) Kırmızı kart: Adem Büyük
(dk. 42) (Evkur Yeni Malatyaspor) Sarı kartlar: Murat Akça (Evkur Yeni Malatyaspor), Adem Ljajic (Beşiktaş)
(İHA)