Kartalın Trafoya Girmesi Sonucu Çıkan Yangında 1 Milyon TL Zarar - Son Dakika
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Kartalın Trafoya Girmesi Sonucu Çıkan Yangında 1 Milyon TL Zarar

08.07.2023 18:50

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde trafoya konan kartal, elektrik akımına kapılarak ekili araziye düştü. Kıvılcım nedeniyle çıkan yangında, 130 dönüm buğday ekili alanda yaklaşık 1 milyon TL zarar meydana geldi. Olayda kartal öldü ve yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'de Yeşilhisar ilçesinde trafoya konan kartal, elektrik akımına kapılarak ekili araziye düştü. Kıvılcım nedeniyle çıkan yangında, 130 dönüm buğday ekili alanda yaklaşık 1 milyon TL zarar meydana geldi

TRAFOFAN ÇIKAN KIVILCIM YANGINA SEBEP OLDU

Olay Yeşilhisar ilçesi Karaağıl mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre trafoya konan bir kartal elektrik akımına kapılarak yere düştü ve öldü. Trafodan çıkan kıvılcımın, buğday ekili araziye sıçraması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, araziyi kapladı.

Kartalın Trafoya Girmesi Sonucu Çıkan Yangında 1 Milyon TL Zarar

ZARAR 1 MİLYON TL

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin ve çiftçilerin de yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Yangın sonrası bölgede yapılan incelemede 130 dönümlük buğday ekili alanın yaklaşık 1 milyon TL değerinde zarar gördüğü tespit edildi.

Kartalın Trafoya Girmesi Sonucu Çıkan Yangında 1 Milyon TL Zarar
Kartalın Trafoya Girmesi Sonucu Çıkan Yangında 1 Milyon TL Zarar
Kaynak: DHA
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Yeşilhisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartalın Trafoya Girmesi Sonucu Çıkan Yangında 1 Milyon TL Zarar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartalın Trafoya Girmesi Sonucu Çıkan Yangında 1 Milyon TL Zarar - Son Dakika
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