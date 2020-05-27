Kartalkaya barajı ile 38 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sivas'ın Gemerek ilçesinde yapımı devam eden Kartalkaya barajı ile 37 bin 990 dekar tarım alanı suyla buluşacak.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada Gemerek Kartalkaya Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Barajın temelden yüksekliği 83 metre olup 33,16 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Barajda depolanacak su ile 37 bin 990 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak olup sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 31 milyon 758 bin 960 TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

Yapımı devam eden barajla ilgili teknik bilgiler veren Yıldız şunları söyledi:

"İş kapsamında 490 m uzunluğunda ve 3 m çapında derivasyon tüneli, menba ve mansap batardoları, slurry-trench imalatları, yaklaşık 10 km rölekasyon yolunun temel- alt temel imalatları, dolusavakta 149 bin 000 metreküp ve gövde de 1 milyon 425 bin 000 metreküp kazı imalatları tamamlanmıştır. Rölekasyon yollarının üst yapı ve asfalt kaplama imalatları yapılarak trafiğe açılacaktır. Yine baraj gövdesinde 750 bin 000m metreküp kazı, enjeksiyon imalatları ve nihayetinde 3 milyon 280 bin 000 metreküp gövde dolgusu yapılarak, temelden yüksekliği 83 m olan baraj imalatları tamamlanacaktır."

(Demet Karakuş/İHA)