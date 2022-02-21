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Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 50 oldu - Son Dakika

Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 50 oldu

21.02.2022 15:27
Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 50 oldu

Kurak geçen yaz ayı ve yoğun tarım sulamaları nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş yaşayan Kartalkaya Barajı'nın doluluk oranı bölgenin aldığı son kar yağışlarıyla yüzde 50'ye yükseldi.

Kurak geçen yaz ayı ve yoğun tarım sulamaları nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş yaşayan Kartalkaya Barajı'nın doluluk oranı bölgenin aldığı son kar yağışlarıyla yüzde 50'ye yükseldi. Son verilere göre 2 ay içerisinde doluluğun yüzde 100 olacağı tahmin ediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) verilerine göre kente su sağlayan kaynaklardan olan Kartalkaya Barajı'ndaki doluluk oranı, Ocak ayında düşen kar yağışlarıyla birlikte 82 milyon metreküp su tutarak yüzde 50 olarak ölçüldü.

Geçen yaz aylarının kurak geçmesi ve tarımsal sulamaya da yoğun bir şekilde su verilmesinden dolayı barajdaki doluluk oranının yüzde 20'ye kadar düşüşü sonrası bölgenin ve Gazi şehirde etkili olan kar yağışı ile günlük 1 milyon metreküp su girişi ile barajın doluluk oranı 2 ay içerisinde yüzde 100 olacak. Kar yağışının havzanın yüksek kesimlerinde yoğun olarak gerçekleşmesi nedeniyle yapılan ölçümlerde yaz aylarında su sıkıntısının çekilmeyeceği tahmin ediliyor.

"YAĞIŞLARIN FAYDAYA DÖNÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Konu hakkında açıklamada bulunan GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, bugün itibariyle Gaziantep şehir genelinde yüzde 80 mertebesinde Düzbağ'ın suyunun şehrin yüksek kesimlerine ise Mizmilli'nin suyu verildiğini aktararak, "Meteorolojik kayıtlara göre Gaziantep 1968 yılının ocak ayında 67 santimetre, yine aynı yılın Şubat ayında 1 metreyi bulan kar yağışı gerçekleşmişti. Daha sonraki yıllarda 1972 yılının şubat ayında 40 santimetre, 2003 yılının şubat ayında 47 santimetre, 2016 yılının Ocak ayında ise 15 santimetre kar ölçümü yapılmıştı. Geçtiğimiz yılın ocak ayında ise 10 santimetre kar yağışı olmuştu. Uzun bir aradan sona şehrimiz ocak ayında özlenen kar yağışlarını aldı ve 54 yıl sonra 60 santimetre yüksekliğinde kar yağışı gerçekleşti. Kar yağışlarının, küresel iklim değişikliğini ve kuraklık senaryolarını konuştuğumuz bu dönemde gelmesi sevindirici. Hem tarımsal sulama faaliyetlerinde hem de insani tüketim amaçlı kullanımında inşallah faydaya dönüşmesini bekliyoruz" dedi.

"ÖZELLİKLE MART VE NİSAN AYLARINDA BÖLGEMİZİN DAHA FAZLA YAĞIŞ ALMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

Genel Müdür Sönmezler açıklamasının devamında şehre içme suyu temin eden Aksu ve Göksu Havzalarında da kar yağışının gerçekleştiğini belirterek, "Aksu havzasını besleyen Çağlayancerit'in yüksek kesimlerinde kar yüksekliği 1 buçuk metrenin üzerinde oldu. Yine Düzbağ İçme Suyu regülatörünün beslendiği Göksu Havzası'nda da 1 buçuk metre yüksekliğinde kar yağışı gerçekleşti. Şubat ayında ise yağış miktarı çok düştü. Henüz yeterli bir yağış olmadı. Şubat ayı ortalamalarının çok altında yağış aldık. Henüz metrekareye düşen yağış 20 kilogramı bulmadı. Önümüzdeki günlerde, özellikle Mart ve Nisan aylarında bölgemizin daha fazla yağış almasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 50 oldu
Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 50 oldu
Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 50 oldu
Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 50 oldu
Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 50 oldu

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Kartalkaya, Ocak, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 50 oldu - Son Dakika


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