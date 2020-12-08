Kartalkaya beyaza büründü - Son Dakika

Kartalkaya beyaza büründü

08.12.2020 14:05

Kartalkaya beyaza büründü Beyaz örtüyle kaplanan Kartalkaya havadan görüntülendi 15 Aralık'ta sezonu açacak Kartalkaya'da haftasonu yoğun kar bekleniyor Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da kar kalınlığının 5 santimetreyi bulmasıyla yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kartalkaya beyaza büründü

Beyaz örtüyle kaplanan Kartalkaya havadan görüntülendi

15 Aralık'ta sezonu açacak Kartalkaya'da haftasonu yoğun kar bekleniyor

BOLU - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da kar kalınlığının 5 santimetreyi bulmasıyla yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. 15 Aralık'ta sezonu açacak olan Kartalkaya'da haftasonu yoğun kar bekleniyor.

Önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve 2 bin metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı başladı. Yağışın gece boyunca sürdüğü Kartalkaya'da pistler ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışıyla beyazlara bürünen Kartalkaya'nın havadan görüntüsü özlenen kartpostallık manzarayı gözler önüne serdi.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, sezon hazırlıkları da tamamlandı. Kayak sezonunda kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ve 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya, bu sene Avrupa'ya gidemeyecek olan tatilcilerin ilk tercihlerinden birisi haline geldi.

Kayak sezonunun 15 Aralık'ta başlayacağı Kartalkaya'da ilk kez pandemi süreci geçirecek olan otelciler, yeni kayak sezonundan geçmiş yıllara göre daha umutlu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, haftasonu boyunca kar yağışının yoğun olacağı Kartalkaya'da kar kalınlığının da 15 santimetreyi geçmesi bekleniyor.

Kartalkaya beyaza büründü
Kartalkaya beyaza büründü
Kartalkaya beyaza büründü
Kartalkaya beyaza büründü
Kartalkaya beyaza büründü
Kartalkaya beyaza büründü
Kartalkaya beyaza büründü
Kartalkaya beyaza büründü
Kartalkaya beyaza büründü

Kartalkaya, Türkiye, Kayak, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartalkaya beyaza büründü - Son Dakika


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