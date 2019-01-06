Kartalkaya'da Hafta Sonu Yoğunluğu
1 saat önce
Kartalkaya'da hafta sonu yoğunluğu Tatilciler karın tadını Kartalkaya'da çıkarıyorBOLU - Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan ve kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Kartalkaya, hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı.
Kartalkaya
'da hafta sonu yoğunluğu
Tatilciler karın tadını Kartalkaya'da çıkarıyor
BOLU - Türkiye
'nin en önemli kayak merkezlerinden olan ve kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Kartalkaya, hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu
kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya'da, tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ve 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya'da tatilciler keyifli anlar yaşıyorlar.
Sömestr tatili öncesi ailesiyle birlikte hafta sonu tatilini Kartalkaya'da geçiren Selin Ayardoğan, "Bugün burada ilk günümüz. Burayı çok sevdim. Kayıyoruz, eğleniyoruz" dedi.
Kayak merkezinde bulunan bir otelin sahibi Emine Ergül, doluluk oranlarının yüzde yüzlere ulaştığını belirterek, "son 10 yılın en güzel kar yağışını yaşıyoruz. Bütün pistlerimiz açık. Metrelerce kar var ve hala da yağmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:41 Kaynak: İHA
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