Kartalkaya'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Hafta sonu tatili için Bolu'ya gelen tatilciler, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak ve snowboardla kayarak vakit geçirdi.

Ankara ile İstanbul arasında Köroğlu Dağı'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan ve kar kalınlığının pistlerde yapay karlama ile yaklaşık 1 metre olduğu Kartalkaya, hafta sonunda tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Kayak merkezinde bulunan toplam 2 bin yatak kapasiteli oteller, gelen misafirlerinin iyi vakit geçirebilmesi için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Tatilciler, toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan pistlerde, kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Bazı tatilciler ise kayak pistlerinin çevresinde bulunan kafelerde zaman geçirmeyi tercih etti.

Bölgede bulunan bir otelin genel müdürü Yusuf Avcı, bölgede hafta sonu yoğunluğunun çok güzel olduğunu etti.

Önceki sezon koronavirüs nedeniyle ilginin biraz düşük olduğunu anımsatan Avcı, "Ama bu sene daha fazla. Yılbaşı iyi geçti. Yılbaşı sonrası bir kar yağdı. O kardan dolayı da yoğun bir talep oldu. Bu hafta yine kar bekliyoruz. Ama bizde yapay karlama sistemi olduğu için sıkıntı çekmiyoruz. Diğer kayak merkezlerinde kayak problemi var. Misafirlerimizin çoğu iç pazardan yurtdışından da çok ilgi görüyor." dedi.

Avcı, bölgedeki otellerin doluluk oranlarının uygun seviyede olduğunu da belirterek, "Kışın bu sezonun daha iyi geçeceğini tahmine diyoruz. Avrupa'daki bazı kapanmalar Türkiye ve Kartalkaya'ya rağbeti arttırdı. Avrupa'dan özelikle İngiltere, Fransa ve İsviçre'den misafirlerimiz var. İsviçre kayağın merkezi ama gerçekten bizim burayı tercih ediyorlar. Burada hizmet noktasında Avrupa'yı geçmiş durumdayız. Kovid önlemleri de en üst seviyede." ifadesini kullandı.