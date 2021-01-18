Kartalkaya'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti - Son Dakika

Kartalkaya'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

18.01.2021 16:35

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı.

Bolu'da, geçtiğimiz hafta başlayan ve son 3 gün şiddetini artırarak yağan kar yüksek kesimlerde etkili oldu. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan oteller 25 Aralık'ta sezonu açtı. Kayak sezonunda 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya, bu sene Avrupa'ya gidemeyen tatilcilerin ilk tercihlerinden birisi haline geldi.

KAYAK MERKEZLERİNDE YASAK KALDIRILDI, KAYAKSEVERLER KEYİFLİ ANLAR YAŞADI

Kar yağışıyla birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı. Kayak merkezlerinde haftasonu sokağa çıkma yasağının kaldırılması ve kar yağışının istenilen seviyelere ulaşmasıyla Kartalkaya'ya gelen kayakseverler keyifli anlar yaşadılar.

Kartalkaya'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti
Kartalkaya'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti
Kartalkaya'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti
Kartalkaya'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Türkiye, kar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kartalkaya'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İtalyan devi Inter, kulübün ismini ve logosunu değiştirecek 'Fuat Avni' hesabının yöneticilerinden Mustafa Koçyiğit'e müebbet hapis Tamircinin elindeki tablet bomba gibi patladı, şoke eden anlar kameraya yansıdı Kazada otomobilden fırlayan sürücüyü ölüme terk edip kaçtı ABD'de bir kişi korona korkusundan 3 ay havalimanında yaşadı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan cani koca: Karım bana hakaretler etti, kazara oldu Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi
Başakşehir, milli futbolcu Kerim Frei ile yollarını ayırdı Başakşehir, milli futbolcu Kerim Frei ile yollarını ayırdı         
17:41
İzmir'de simit fiyatı 2 lira oldu İzmir'de simit fiyatı 2 lira oldu         
17:21
Son Dakika: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Son Dakika: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek         
16:44
Bakan Çavşuğlu'nun Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısına Mesut Özil diyaloğu damga vurdu Bakan Çavşuğlu'nun Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısına Mesut Özil diyaloğu damga vurdu         
16:04
Son Dakika: Sosyal medya devi Facebook, Türkiye'ye temsilci atayacak Son Dakika: Sosyal medya devi Facebook, Türkiye'ye temsilci atayacak         
15:27
Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı         
14:59
Son Dakika! Bahçeli'den Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın Son Dakika! Bahçeli'den Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın         
14:42
Ahmet Özhan 39 yıl sonra Tövbeler Olsun dizisinin kadrosuna dahil oldu Ahmet Özhan 39 yıl sonra Tövbeler Olsun dizisinin kadrosuna dahil oldu         
13:47
Itır Esen'in enkaz üzerinde verdiği pozlara tepki yağınca AKUT'tan açıklama geldi Itır Esen'in enkaz üzerinde verdiği pozlara tepki yağınca AKUT'tan açıklama geldi         
13:20
Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor         
12:44
Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu         
12:18
Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor         
12:06
ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı         
11:48
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı         
08:34
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 17:53:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartalkaya'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei