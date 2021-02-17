Kartalkaya'da kar kalınlığı 190 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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Kartalkaya'da kar kalınlığı 190 santimetreye ulaştı

Kartalkaya'da kar kalınlığı 190 santimetreye ulaştı

17.02.2021 15:53

BOLU Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 190 santime ulaştı.

BOLU Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 190 santime ulaştı. Kartalkaya, Türkiye'de kar kalınlığının en fazla olduğu kayak merkezi oldu.

Köroğlu Dağlarının zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 190 santimetre olarak ölçüldü. 25 pistiyle Ankara ve İstanbul gibi metropollere yakınlığı ile ilgi gören kayak merkezi Türkiye'de kar kalınlığının en fazla olduğu kayak merkezi oldu. Kartalkaya'yı 130 santimetreyle Uludağ Kayak Merkezi, 127 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi izledi.


Kaynak: DHA
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Kayak Merkezi, Kartalkaya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartalkaya'da kar kalınlığı 190 santimetreye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartalkaya'da kar kalınlığı 190 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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