Son Dakika Haberleri: Kartalkaya'da Kar Kalınlığı 2 Metreye Ulaştı

Kartalkaya'da Kar Kalınlığı 2 Metreye Ulaştı

1 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Kartalkaya'da Kar Kalınlığı 2 Metreye Ulaştı, System.String[]
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Bolu'da üç gündür aralıklarla devam eden yağışla kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Kartalkaya'ya, günübirlik ve konaklamak için gelen tatilciler, toplam uzunluğu 70 kilometreye yaklaşan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkartıyor.

Toplam yatak kapasitesi 2 bin olan 5 otel, yarıyıl tatili öncesinde yüzde 90 doluluğa ulaşırken, rezervasyonlar devam ediyor.

"Pistlerde her türlü önlem alındı"

Kayak merkezinde bulunan bir otelin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon kar bereketi yaşadıklarını belirterek, "Pistlerde 2 metreyi aşan kar var. Tüm pistler açık. Kayakseverler bu mevsimi çok seviyor. Bol karda kayak yapmanın ayrı bir zevki var." diye konuştu.

Avcı, yarıyıl tatiline yoğun bir talebin olduğuna değinerek, "Tatilcilerin bu karı değerlendirmesi gerek. Yağan kar kayak için çok elverişli. Ayrıca tatilcilerimizin doyasıya eğlenmesi için 8 kilometre uzunluğunda bir safari pisti açtık. Ayrıca bu pistlere her sabah yapay karlama da takviye ediyoruz. Şu an pistlerdeki adrenalin üst seviyede." şeklinde konuştu.

Pistlerdeki güvenlik önlemlerine de değinen Avcı, tatilcilerin güvenliği için her türlü önlemin alındığını vurguladı.

Tatil için İstanbul'dan gelen İhsanettin Mollahüseyinoğlu da "Burada tatil yapmak güzel. Şu anda biraz yoğun burası. Önümüzdeki hafta biraz daha yoğun olacak herhalde. Erken geldik ve yarın çıkış yapacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:53 Kaynak: AA

Türkiye, Kartalkaya, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlgi Her Geçen Gün Artıyor! Şebap Güvercinleri 100 Bin TL'ye Satılıyor Güney Koreli Firma, Alanında En Büyük Türk Şirketi Olan Belenco'yu Satın Alacak

Kızını Türkiye'de Bırakıp Sevgilisinin Yanına Giden Şeyma Subaşı'dan İlginç Vicdan Rahatlatma Paylaşımı Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:28:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartalkaya'da Kar Kalınlığı 2 Metreye Ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]