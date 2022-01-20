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Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı - Son Dakika

Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

20.01.2022 15:47
Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı.

İstanbul ile Ankara arasında bulunan, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan, kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kar yağışı 5 gündür aralıklarla etkili oluyor.

Kar yağışıyla Kartalkaya'da kar kalınlığı 186 santimetre ölçüldü.

Günübirlik ve konaklamak için kayak merkezine gelen tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulunan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

Kartalkaya'da bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yüzde 85 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

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Kayak Merkezi, Kartalkaya, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı - Son Dakika
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