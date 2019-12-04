Son Dakika Haberleri: Kartalkaya'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Son Dakika Güncel Kartalkaya'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - Son Dakika

Kartalkaya'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kartalkaya'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, System.String[]

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve sezonun 13 Aralık'ta açılacağı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Yapay karlamanın yapıldığı yerlerde ise kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti.

Bu arada, bölgede kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kalan araçlar, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Kartalkaya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:30 Kaynak: AA
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