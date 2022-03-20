Kartalkaya'da kar kalınlığı 280 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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Kartalkaya'da kar kalınlığı 280 santimetreye ulaştı

20.03.2022 09:58
Kartalkaya'da kar kalınlığı 280 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kar kalınlığı 280 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kar kalınlığı 280 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 280 santimetreyle Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ölçüldü.

Kar yağışının aralıklarla sürdüğü Kartalkaya'ya günübirlik ya da konaklamak için gelenler, uzunluğu 75 kilometre olan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak tatillerini geçiriyor.

Kayak merkezindeki oteller, hafta sonu yüzde 75 ila 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

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Kartalkaya, Türkiye, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartalkaya'da kar kalınlığı 280 santimetreye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartalkaya'da kar kalınlığı 280 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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