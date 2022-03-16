Kartalkaya'da kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı... Avcı: "Kartalkaya'da sezon Nisan ayına uzayabilir" - Son Dakika
Üye Girişi

Kartalkaya'da kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı... Avcı: "Kartalkaya'da sezon Nisan ayına uzayabilir"

16.03.2022 14:37

Kartalkaya'da kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı.

Kartalkaya'da kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı... Avcı: "Kartalkaya'da sezon Nisan ayına uzayabilir"

BOLU Bolu'nun önemli kış turizm merkezi Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının 3 metreye yaklaştığı pistlerde kayak yapmanın keyfi sürüyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve kayak sezonunda yerli ve yabancı binlerce turistin tatil için geldiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezine gelen tatilciler, gün boyu kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Kartalkaya'da bulunan 2 otelin genel müdürü Yusuf Avcı, "Sezonun en güzel dönemlerini yaşıyoruz. Gerçekten güneş, kar, hava muhteşem. Yoğun bir ilgi var. Mart sonu devam edecek kayak sezonu. Bu şekilde giderse Nisan'a da uzatabiliriz. Ama şimdi 3 metreye yakın kar var. Tüm pistler açık. Kar çok olduğu için zevkli ve her yer pist. Kayakta sınır yok. Bu sene ilgi gayet iyiydi. Kar da çok iyiydi. Önümüzdeki hafta da yaklaşık 70 santimetre kar veriyor. Ciddi bir kar yağışı oldu. Kardan dolayı sıkıntımız olmadı. Sezonu iyi geçirdik. İnşallah önümüzdeki senelerde de böyle kar olur. Güzel sezonlar geçiririz" dedi.

Kartalkaya'da kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı... Avcı: Kartalkaya'da sezon Nisan ayına uzayabilir
Kartalkaya'da kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı... Avcı: Kartalkaya'da sezon Nisan ayına uzayabilir
Kartalkaya'da kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı... Avcı: Kartalkaya'da sezon Nisan ayına uzayabilir
Kartalkaya'da kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı... Avcı: Kartalkaya'da sezon Nisan ayına uzayabilir
Kartalkaya'da kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı... Avcı: Kartalkaya'da sezon Nisan ayına uzayabilir

YORUMLAR
500
KARTALKAYA'DA MART AYINDA 3 METRE KARDA KAYAK KEYFİ KARTALKAYA'DA MART AYINDA 3 METRE KARDA KAYAK KEYFİ Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Nisan, kar, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kartalkaya'da kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı... Avcı: 'Kartalkaya'da sezon Nisan ayına uzayabilir' - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Kuruluş Osman'da bu akşam Geyhatu'nun akıbeti ne olacak?
14:25 Katar Dışişleri Bakanı'nı eli cebinde karşılamıştı! Bakan Çavuşoğlu'nu ise kucaklaşarak selamladı
14:21 Tarık Mengüç, telefonuna dalan kadın seyircinin dikkatini çekmeye çalışırken çözümü bağırmakta buldu
14:14 Muhabirler çok şaşırdı! Burak Elmas, "Yerler kaygan başkanım" uyarısına verdiği cevapla gündem oldu
14:14 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'nın yeni planı ne?
14:02 Moskova'da Lavrov'la buluşan Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu: Dürüst arabuluculuk rolümüzü zorluklara rağmen sürdürdük
14:01 Kazı sırasında kazmaları mezara saplandı! İşçiler korku içinde yetkililere haber verdi
13:51 Karamollaoğlu: Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecek
13:50 9 aylık bebeğin cinsel organında sigara söndürüldüğü duyunca kendini kaybetti ve polise seslendi: Bu kadının parçalarını mı toplayalım?
13:46 Bir tek onun yeri doldurulamaz: Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır performansıyla göz dolduruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 14:45:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kartalkaya'da kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı... Avcı: "Kartalkaya'da sezon Nisan ayına uzayabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement