Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla sürüyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.
Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya'da sabah saatlerinde başlayan kar, hafif şekilde devam ediyor.
Konaklamak için kayak merkezine gelen tatilciler, kar kalınlığının 1,5 metre olduğu pistlerde kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkarıyor.
Merkezdeki otellerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde hizmet veriliyor.
Kaynak: AA
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