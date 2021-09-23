Kartalkaya'da kar yağışı başladı - Son Dakika

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 5 derece ölçüldüğü Kartalkaya'da, kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteriyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan yaklaşık 2 bin 200 metre rakımdaki kayak merkezinde gün boyunca etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

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