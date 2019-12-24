Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezi, yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Kayak merkezinde bulunan oteller hafta içi yüzde 80-95 dolulukla, hafta sonları ise tam kapasiteyle hizmet veriyor.

Günübirlik ya da konaklamak için gelen tatilciler, aralıklarla etkili olan kar yağışı altında, kar kalınlığının bir metreyi geçtiği pistlerde kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkardı.

Kartalkaya, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:50 Kaynak: AA
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