Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kayak merkezinde kar kalınlığı 147 santimetre ölçüldü. Bölgede kar yağışının yaklaşık 10 gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kayak merkezine günübirlik ve konaklamak için gelen tatilciler, vakitlerini kar yağışı altında kayak ve snowboard yaparak geçiriyor.

Bölgedeki Kaya Palazzo ve Dorukkaya otellerinin genel müdürü Yusuf Avcı, aldıkları Kovid-19 tedbirleriyle sezonu güzel geçirdiklerini belirterek, "Bakanlığımızın belirlediği bir oran vardı. O oranlar çerçevesinde tedbirlerimizi hat safhada uyguladık." şeklinde konuştu.

Avcı, 11 Nisan'a kadar bölgede kayak yapılacağını ifade ederek, "Kayakseverlerin yoğun talebi var. Bu talebe karşılık otellerimizi açık tutuyoruz. Pistlerimizin hepsi de açık." dedi.