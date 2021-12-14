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Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor

14.12.2021 14:31
Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Ankara ve İstanbul arasında bulunan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kayak merkezinde kar kalınlığı yapay karlamayla 35 santimetreye ulaştı.

Kartalkaya'da bulunan toplam 2 yatak kapasitesine sahip 5 otel, 17 Aralık'ta açılması planlanan yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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