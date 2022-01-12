Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kartalkaya'da kar kalınlığı pistlerde yapay karlamayla birlikte 1,5 metreye yaklaştı.

Kayak merkezinde bulunan toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otel hafta içerisinde yüzde 75 doluluk oranıyla hizmet ediyor.

Konaklamak ve günübirlik tatil için Kartalkaya'ya gelen tatilciler, toplam uzunluğunun 75 kilometre olan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkartıyor.

Bolu'nun Gerede ve Yeniçağa ilçesinde de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Gerede'de etkili olan kar yağışı ile birlikte ilçe beyaz örtüyle kaplandı.