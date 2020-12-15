Kartalkaya'da kar yetersiz kaldı, sezon açılamadı - Son Dakika

Kartalkaya'da kar yetersiz kaldı, sezon açılamadı

15.12.2020 11:04
Kartalkaya'da kar yetersiz kaldı, sezon açılamadı, System.String[]

Kartalkaya'da kar yetersiz kaldı, sezon açılamadıTÜRKİYE'nin en pahalı kayak merkezi olan Bolu Kartalkaya'da kar yağışlarının yetersiz olması nedeniyle bugün açılması planlanan kayak sezonu açılamadı.

Kartalkaya'da kar yetersiz kaldı, sezon açılamadı

TÜRKİYE'nin en pahalı kayak merkezi olan Bolu Kartalkaya'da kar yağışlarının yetersiz olması nedeniyle bugün açılması planlanan kayak sezonu açılamadı. Otelciler, bekledikleri kar yağarsa sezonu yılbaşından önce 25 Aralık'ta açmayı umut ediyor.Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya, toplam 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle 2 bin 200 metre yükseklikte Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunuyor. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropollere yakınlığıyla ilgi gören Kartalkaya geçen yıl 500 bin tatilciyi ağırladı.TÜRKİYE'NİN EN PAHALISIToplam yatak kapasitesi yaklaşık 3 bin olan kayak merkezi Türkiye'nin en pahalı kayak merkezi olarak biliniyor. Kayak merkezi her yıl sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından yerli ve yabancı birçok önemli ismi ağırlıyor. Kartalkaya'da, yılbaşı için 4 günlük paket tatil programı 25 bin TL ile 250 bin TL arasında değişiyor.SEZON AÇILAMADIAncak bu yıl Kartalkaya'ya beklenen kar yağışları gelmedi. Sezonun 15 Aralık'ta açılması planlanan kayak merkezinde kar yağışı yetersiz kaldı. Yerde cılız ve yumuşak bir kar örtüsü oluştu. Pistlerde bulunan kar yapma makineleri de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olması nedeniyle kar üretemedi. Bu nedenle sezon açılışı 10 gün ertelenerek 25 Aralık gününe alındı. Erken rezervasyonlar da ileri bir tarihe ertelendi. Kapora yatırmasına rağmen otellerin açılmadığını duyan tatilciler, paralarını geri alarak rezervasyonlarını iptal etti.43 YILDA 1 KEZ OLDUKartalkaya'da otel işleten Halit Ergül, 43 yıldır bir kez böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade ederek, Meteoroloji raporlarında kayak yapılacak kadar kar bekliyorduk ama düşündüğümüz gibi olmadı. Biz ve tüm oteller ilk planda 10 gün boyunca erteledi açılışı. Ayın 25'i gibi açmayı düşünüyoruz artık. İnşallah o zaman olur. Ben 43 yıldır Kartalkaya'dayım, 43 yıldan beri 1 kez böyle yılbaşına karsız girdiğimiz olmuştu. Onda da yılbaşından sonra yağmıştı. Bu sene nasıl olur bilmiyorum. İnşallah yılbaşına doğru kayağı başlatmış oluruz. dedi.BU DURUM OTELLERİ ÇOK ZARARA SOKARKar yağışı gelir ve kayak başlarsa iyi olacağını aksi takdirde otelciler için zor bir dönem olacağını belirten Ergül, Bu durum otelcileri çok zarara sokar. Zaten pandemiden dolayı bazı kısıtlamalar var. Otellerin havuzları, SPA, sauna gibi bölümleri zaten kapalı. Bu koronadan dolayı insanlar seyahat ederken 2 kez düşünüyor. Ama biz her şeye rağmen yurtdışı çıkışı olmadığı için ümitliyiz. Kar ve kayak başladığında bizim için iyi olur diye düşünüyorum. diye konuştu.

25 Aralık'a doğru kar yağışı beklediklerini belirten Ergül, Kar 25'ine doğru bekleniyor. Bize 50 santimetre bir kar yeter. 50 santimetre olunca kayak başlar. Şu anda kar yapma makinelerini de çalıştıracak soğuk yok. Ortam ona uygun değil. Ortamın eksi 5 derece ve nemsiz olması gerekiyor. Şu anda o da sağlanmış değil. Kar yapma makineleri de çalışmıyor. dedi.


Kartalkaya'da kar yetersiz kaldı, sezon açılamadı
Kartalkaya'da kar yetersiz kaldı, sezon açılamadı
Kartalkaya'da kar yetersiz kaldı, sezon açılamadı
Kartalkaya'da kar yetersiz kaldı, sezon açılamadı
Kartalkaya'da kar yetersiz kaldı, sezon açılamadı
Kartalkaya'da kar yetersiz kaldı, sezon açılamadı
Kartalkaya'da kar yetersiz kaldı, sezon açılamadı

Kartalkaya, Türkiye, Kayak, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartalkaya'da kar yetersiz kaldı, sezon açılamadı - Son Dakika


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