Son Dakika Haberleri: Kartalkaya'da Kayak Keyfi Bahara Kadar Sürecek

Kartalkaya'da Kayak Keyfi Bahara Kadar Sürecek

30 dakika önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezinde kayak sezonu nisan ayında sona erecek.

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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezinde kayak sezonu nisan ayında sona erecek.

Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan ve kar kalınlığının yapay karlarla 2 metreyi bulduğu Kartalkaya'da, 2 bin yatak kapasiteli 5 otel hafta içerisinde günübirlik ve konaklayan turistlerle yüzde 60 ile 80, hafta sonlarında ise yüzde 100 dolulukla hizmet veriyor.

Yurt içinden ve yurt dışından gelen tatilciler, toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan 25 pistte, kayak ve snowboard yaparak, konakladıkları oteller tarafından düzenlenen etkinliklere katılarak tatillerinin keyfini çıkartıyor.

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Kartalkaya Kayak Merkezinde 7 Aralık 2018'de açılan sezon, 15 Nisan'da sona erecek.

"Kartalkaya, kayak merkezleri arasından en iyi kristal kara sahip bölge"

Kayak merkezinde hizmet veren iki otelin genel müdürü olan Yusuf Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kartalkaya'nın kayak anlamında Türkiye'nin Davos'u olduğunu söyleyerek, "Kartalkaya, kayak merkezleri arasından en iyi kristal kara sahip bölge. Ulaşım açısında İstanbul ve Ankara'ya yakın. Pistlerde kar kalınlığının 2 metre olması, havaların iyi geçmesi buraya olan ilgi üzerinde ciddi bir etken." diye konuştu.

Avcı, ilgilinin yoğun olduğunu, doluluk oranlarının iyi gittiğini, gece kar yağdığını, kendilerinin de yapay karlama yaptığını, gündüzlerin ise güneşli geçtiğini belirterek, 15 Nisan tarihine kadar sezonun devam edeceğini, otelleri bu tarihten sonra kapatacaklarını bildirdi.

Mart ayının Kartalkaya'da dolu dolu geçeceğini ifade eden Avcı, "Mart ayında kar şenlikleri başlayacak. Çeşitli aktiviteler olacak. Özellikle gece kayağı yapacağız. Meşaleli kayak inişleri, Gündüz paraşütlü kayak inişleri olacak. Konserler olacak. Kar festivali olacak. Bizim için mart ayı güzel bir ay olacak. Kayakseverler için vazgeçilmez bir ay olacak." ifadelerini kullandı.

Avcı, Avrupa'da çok fazla kar yağışının olmadığını, Avrupa'daki kayak merkezlerindeki kar oranı ile Türkiye kıyaslandığında Türkiye'de daha fazla kar olduğunu iddia etti.

İsviçre, Avusturya ve Amerika'dan gelen misafirleri bulunduğuna değinen Avcı, "Bu da gösteriyor ki, Türkiye'deki kayak sektörünün, kış turizminin ne kadar ileri ve önde olduğumuz gösteriyor. Son yaptığımız yatırımlarla kaliteli konsept ağırlıklı otellerimizin, hizmet anlayışımızın burada ciddi etken olduğunu vurgulamak istiyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:40 Kaynak: AA

Türkiye, Kartalkaya, Kültür Sanat
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